شباب الأهلي يحجز أولى بطاقاتنصف نهائي كأس اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

أكد شباب الأهلي جدارته بصدارة فرق مجموعته الثانية في كأس الإمارات لكرة اليد لمرحلة الرجال، بعد فوزه أول من أمس على ضيفه العين «22-20»، ليضمن تأهله للمربع الذهبي قبل جولة على ختام الدور التمهيدي.

كما شهدت الجولة إحياء الوصل آماله في المنافسة على ثانية بطاقات المجموعة المؤهلة لنصف نهائي، عقب عودة الإمبراطور من صالة مضيفه الظفرة بانتصارٍ مستحق، بفارق ستة أهداف وبنتيجة «23-17».

وابتعد شباب الأهلي في صدارة فرق المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، فيما أدت خسارة العين إلى تراجعه للمركز الثالث برصيد تسع نقاط، وحافظ الظفرة على مركزه الرابع والأخير برصيد ست نقاط.