اللجنة المنظمة لـ «ترايثلون دبي للسيدات» تناقش سلامة المتسابقات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت اللجنة المنظمة لـ«ترايثلون دبي للسيدات»، الذي يقام يوم 9 نوفمبر المقبل، اجتماعاً تنسيقياً مع الجهات الداعمة للحدث، في مقر نادي دبي للسيدات الداعم والمستضيف للحدث، برئاسة لمياء عبدالعزيز خان، رئيس اللجنة المنظمة للترايثلون، ونائب رئيس لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي ومديرة نادي دبي للسيدات، وحضور فوزية فريدون مديرة الترايثلون ومدير قسم تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي عضو لجنة المرأة والرياضة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية بالترايثلون مدير قسم الفعاليات المجتمعية بالمجلس.

وتم خلال الاجتماع استعراض كل الخطط والاستعدادات لتنظيم الترايثلون، ومناقشة مواعيد الإغلاق الجزئي للطرق التي سيمر منها سباق الدراجات الهوائية، كما تم الاطلاع على مسار سباقات السباحة والجري والدراجات الهوائية، واستعرضت كل مؤسسة دورها في تأمين السباق وتوفير كل سبل السلامة للمتسابقات والمتطلبات الخاصة بالتنظيم، حيث ستوفر شرطة دبي موكباً لتأمين سباق الدراجات الهوائية من بداية الانطلاقة حتى وصول آخر متسابقة، وستقوم هيئة الطرق والمواصلات بتوفير المعدات والمخططات اللازمة لعملية إشغال الطريق.