أحمد خليل يعود أمام الوحدة

المصدر: أحمد طارق - دبي

بات مهاجم شباب الأهلي، أحمد خليل، جاهزاً للعودة إلى تشكيلة الفريق، في مباراة شباب الأهلي أمام الوحدة، الخميس المقبل، في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن مباراة الفريق أمام الوصل في الجولة الماضية، إذ انتظم «الغزال الأسمر» في التدريبات، وأصبح مرشحاً بقوة لاختياره في قائمة مواجهة «العنابي» التي سيختارها المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

وكان خليل قد عاد من معسكر المنتخب الوطني في مدينة برشلونة بإسبانيا، بعد تعرضه للإصابة، ما أسهم في غيابه عن مباراتي شباب الأهلي أمام دبا الفجيرة والوصل في الدوري.