حتا يتأهل لدور الـ 16 في بطولة الكأس

المصدر: محمد فاضل - دبي

انتزع فريق حتا، أولى بطاقتي أندية الدرجة الأولى، للمشاركة في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، مستفيداً من تعادل أقرب منافسيه العروبة مع مصفوت 2-2، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدور التمهيدي للبطولة والخاص بأندية الهواة دون الحاجة إلى خوض مباراته الأخيرة في الجولة الخامسة والأخيرة السبت المقبل امام التعاون.

وأصبح رصيد العروبة وحتا سبع نقاط لكل فريق، الا أن حتا يتفوق بفارق المواجهات المباشرة، بعد أن انتهت نتيجة مباراتهما بفوز حتا 4-1. وبموجب ذلك سيلعب حتا مباراته في الدور المقبل امام نادي الإمارات من المحترفين.

ووصف رئيس مجلس إدارة نادي حتا علي عبيد البدواوي، المردود الفني الذي يقدمه الفريق بالمميز، قائلاً إنه استحق التأهل، وأكد لـ«الإمارات اليوم»: «الوجود مجدداً جنب فرق المحترفين في بطولة كبيرة، يعكس مكانتنا الحقيقية، ونرى أن التأهل المبكر اضافة فنية لنا».

وتابع: «نتطلع الى أن يكون ذلك بمثابة فأل حسن على الفريق بانتظار انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى، تمهيداً لاستعادة فريقنا مكانه في دوري الخليج العربي».