منتخب الشباب يكسب 4 وجوه واعدة رغم الإقصاء الآسيوي

المصدر: جوني جبور - دبي

تلقى منتخب الشباب (تحت 19 عاماً) صدمة كبيرة حين خرج من الدور الأول في نهائيات آسيا للشباب، التي تقام في ضيافة إندونيسيا، على الرغم من تفوقه الكبير وفوزه في أول مباراتين، إلا أنه في المقابل اكتسب تجربة جيدة، أظهرت مكاسب على مستوى اللاعبين الشباب الذين يمتلكون مستقبلاً كبيراً، خصوصاً أربعة وجوه واعدة للكرة الإماراتية.

وكان المنتخب قد وقع ضحية فارق الأهداف، الذي حال دون تأهله بعد خسارته في آخر مباراة أمام إندونيسيا 1-صفر. وتألق اللاعبون الأربعة بشكل كبير على مستوى التهديف، وكان الأبرز فوزهم على الصين تايبيه 8-1، وهم علي صالح، وأحمد فوزي، وماجد راشد، وراشد مبارك.

ويمثل هذا الرباعي ثمرة مواصلة تألقهم على صعيد المنتخبات، خصوصاً أنهم شاركوا في نهائيات آسيا 2016 للناشئين، قبل أن يدافعوا عن قميص أبيض الشباب، ويتوقع لهم مواصلة التألق في المستقبل.

وفي كأس آسيا الحالية، كان الباب مفتوحاً لهذا الرباعي لينافس على لقب الهداف، بدءاً من علي صالح الذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف (هدف في مرمى قطر، وهدفان في الصين تايبيه)، مقابل هدفين لكل من ماجد راشد وراشد مبارك سجلاها مناصفةً في مرمى الصين تايبيه، وهدفين أيضاً لأحمد فوزي (هدف في مرمى قطر، وهدف في مرمى الصين تايبيه)، خصوصاً أن فوزي الصغير البالغ من العمر 16 عاماً يسير بخطى ثابتة على درب شقيقه محمد فوزي.

اللاعبون الأربعة

1- علي صالح

السن: 18 عاماً.

النادي: الوصل.

الأهداف الآسيوية: 3.

2- ماجد راشد

السن: 18 عاماً.

النادي: اتحاد كلباء.

الأهداف الآسيوية: 2.

3- راشد سالم مبارك

السن: 19 عاماً.

النادي: حتا.

الأهداف الآسيوية: 2.

4- أحمد فوزي

السن: 16 عاماً.

النادي: الجزيرة.

الأهداف الآسيوية: 2.