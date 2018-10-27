فوز دبا الحصن وخورفكان في تمهيدي كأس رئيس الدولة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حقق نادي دبا الحصن انتصاره الثالث على التوالي في الموسم الحالي، وذلك بعد فوزه على نادي العربي بثلاثة اهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي اقيمت مساء اليوم، في ملعب نادي الذيد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، ليضمن بذلك، تأهله الرسمي لدور الـ 16 للبطولة والذي سيواجه فيه نادي الظفرة، دون الحاجة لخوضه مباراة الجولة القادمة في الدور التمهيدي، امام مسافي الجمعة المقبلة، لتفوقه على كل من الحمرية، ومسافي، بفارق المواجهات المباشرة، حيث سجل اهداف دبا الحصن كل من البرازيلي فينيكيوس سيلفا في الدقيقة 8، ومحمد مال الله في الدقيقة69، ومالك احمد في الدقيقة 83.

كما وحقق خورفكان انتصاره الاول في البطولة، وفي الموسم الحالي بعد فوزه على خورفكان بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي اقيمت في استاد خليفة بن زايد بنادي العروبة، وسجله اللاعب البرازيلي ماركوس سيلفا في الدقيقة 37.

من جهته اثنى مدرب فريق دبا الحصن بدر طبيب الشحي على اللاعبين لتمكنهم من تحقيق الفوز على العربي وتقديمهم لمستوى فني مميز، وقال لـ"الامارات اليوم": اكملنا مهمتنا في هذه التصفيات وضمنا البطاقة المؤهلة للعب الى جنب اندية المحترفين، وسنتفرغ خلال الفترة المقبلة لمواصلة الاستعداد بحيث نكون في افضل جاهزية لخوض منافسات دوري الدرجة الاولى، مقدما شكره لمجلس ادارة النادي برئاسة خميس خصاو، والجهاز الاداري واللاعبين لنجاح المهمة الاولى.