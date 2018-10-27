الشارقة يزيح العين وينفرد بالصدارة

المصدر: منصور السندي-الشارقة

انفرد الشارقة بصدارة الخليج العربي لكرة القدم أثر فوزه على ضيفه بني ياس بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما|، أمس على استاد خالد بن محمد في الشارقة في الجولة السابعة، وأزاح الشارقة بذلك منافسه العين الذي كان قد تصدر الترتيب مؤقتا بعد فوزه على عجمان بثلاثة أهداف دون رد ورفع رصيده الى 16 نقطة.

ورفع الشارقة رصيده الى 17 نقطة محافظا على سجله خاليا حتى الآن من أي خسارة مبتعدا بالصدارة، فيما تجمد رصيد بني ياس عند سبع نقاط وتعد هذه الخسارة الثانية له بعدما فاز في مباراة واحدة وتعادل في أربع.

وألغى حكم اللقاء أحمد سالم خلفان هدفا لبني ياس" 37" بداعي التسلل، وشهد المباراة 4450 مشجعا.

سجل هدفي الشارقة ماجد سرور" 16" والمهاجم البرازيلي ويلتون سواريز" 51" الذي رفع رصيده الى ثمانية أهداف متصدرا مع لاعب الوحدة تيغالي ترتيب هدافي الدوري وسجل هدف بني ياس بيدرو كوندي" 88".