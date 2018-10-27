مدرب كلباء: أبطلنا مفعول أخطر هجوم في الدوري

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال المدير الفني لفريق الكرة بنادي اتحاد كلباء، الإيطالي فابيو فيفياني، إن فريقه نجح في «إبطال مفعول» أخطر هجوم في دوري الخليج العربي، يضم هداف المسابقة في الموسم الماضي علي مبخوت.

وأكد فيفياني في المؤتمر الصحافي بعد التعادل 1-1 بين الجزيرة وكلباء: «اللاعبون نجحوا في الحفاظ على توازنهم طوال 90 دقيقة، وأعتقد أن نجاح الفريق في العودة إلى النتائج الإيجابية مهم جداً في مشوارنا بالدوري، بعد الخسارة قبلها أمام الفجيرة».

وأضاف: «نلعب للفوز بصورة مستمرة، ولكنني كنت على يقين تام بأن الخروج بالنقاط الثلاث أمام الجزيرة في ملعبه أمر صعب للغاية، ولكنني راضٍ تماماً عما قدمه الفريق، وعن اللياقة البدنية العالية التي أظهرها اللاعبون، خصوصاً خط الدفاع».

وتابع: «ما أسعدني أيضاً هو نجاح اللاعبين في تنفيذ ما يتدربون عليه، خصوصاً في الكرات الثابتة، ووضح ذلك في الهدف الذي سجله الفريق من تمريرات عدة تم تنفيذها بنجاح».

وتعتبر نتيجة التعادل جيدة لكلباء، رغم أنه كان متقدماً في النتيجة، حيث وصل إلى النقطة العاشرة، في المقابل ارتقى الجزيرة إلى النقطة 15، حيث لم يتوقع «فخر أبوظبي» أن يواجه هذه الصعوبة في هذه المباراة على أرضه وبين جمهوره، خصوصاً أنه فاز في الجولة قبلها على العين خارج أرضه.

واعتبر فيفياني نتيجة التعادل مستحقة، وقدم التحية لمدافعي فريقه على الأداء القتالي طوال المباراة، قائلا إنهم «نجحوا في الحد من خطورة هجوم الجزيرة».

وقال أيضاً، لاعب فريق اتحاد كلباء، داود علي، إن فريقه سينجح في كسر قاعدة الصاعد هابط هذا الموسم، مشيراً إلى أن فريقه يقدم واحداً من أفضل مواسمه في دوري المحترفين.

وأضاف: «أدى الفريق مباراة كبيرة أمام الجزيرة، ونجح في تحقيق التعادل الذي يعد نتيجة جيدة جداً، خصوصاً أن المنافس من فرق الصدارة في الدوري، وحقق فوزاً ثميناً على العين حامل اللقب في الجولة الماضية».

وأشار إلى أن: إدارة النادي وفرت كل الإمكانات للفريق لتحقق طموحاته هذا الموسم، واستقدمت لاعبين أجانب على مستوى عال، ومديراً فنياً ممتازاً يعرف كيف يستفيد من إمكانات اللاعبين، وأشكر زملائي على ما قدموه طوال المباراة من جهد استحقوا عليه الإشادة من الجميع.

مدرب الجزيرة: فشلنا في استغلال «الفوز على العين»

أكد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، أن فريقه كان يسعى لاستغلال الدافع المعنوي بالفوز الأخير على العين لمواصلة الانتصارات أمام كلباء. وقال: «فشلنا في استغلال الفوز الغالي الذي حققه الفريق على العين المنافس المباشر على الصدارة في الجولة الأخيرة على النحو الأمثل، وفي مباراة كلباء لم ننجح في الوصول إلى المرمى في الشوط الأول، لذلك طالبت اللاعبين بتنويع اللعب، والتركيز على الأطراف».

وتابع: «تحسن الأداء نوعاً ما، ونجحنا في تسجيل التعادل، وسعينا جاهدين لتحقيق الفوز، ودفعنا بكل الأوراق الهجومية ليصل العدد في الخط الأمامي إلى أربعة لاعبين قبل نهاية المباراة لتدارك الموقف وحصد النقاط الثلاث، لكن هذا لم يحدث، بسبب الأسلوب الدفاعي المحكم الذي خاض به كلباء المباراة».

وعن مدى التسرع في اتخاذ قرار مشاركة مبخوت وسياني العائدين من الإصابة، قال «سياني لم يغب عن المشاركة في مباراة العين، وتعرض لإجهاد في الحصص التدريبية، وكان جاهزاً تماماً، أما بالنسبة لمبخوت فقد كان عائداً من الإصابة، ولم يظهر بالصورة المطلوبة في الشوط الأول، وبعدها نجح نوعاً ما في تقديم مستوى جيد».

زايد العامري: ارتكبنا أخطاء كثيرة جداً

قال مهاجم الجزيرة الشاب، زايد العامري، إن فريقه ارتكب أخطاء كثيرة جداً في مباراته أمام كلباء، أدت إلى خسارة نقطتين ثمينتين. وتابع: «كان لابد من التركيز بدرجة أكبر في هذه المباراة، خصوصاً أننا نعلم أن كل فريق تلعب مع الجزيرة بكل جدية في استاد محمد بن زايد من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، وقد ألتمس العذر لزملائي اللاعبين بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق في مباراة العين السابقة، ويجب أن نفكر في الجولات المقبلة، وتعويض خسارة نقاط أعتقد أنها سهلة في ملعبنا».