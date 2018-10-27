رازوفيتش: الفوز الثالث توالياً يؤكد أن الظفرة في الطريق الصحيح

المصدر: معاذ كمبال ــ أبوظبي

أكد مدرب الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، أن «تحقيق الفوز الثالث على التوالي في دوري الخليج العربي يعني أن الفريق في الطريق الصحيح». وكان الظفرة واصل سلسلة انتصاراته المتتالية، على حساب ضيفه فريق الإمارات 2-صفر، حيث يعتبر المدرب أن ذلك دليل على تحسن نتائج الفريق من مباراة إلى أخرى.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «دفاع الفريق يستحق الإشادة أيضاً على المجهود الذي قدمه والمحافظة على نظافة الشباك لأول مباراة»، وقال: «لقد كانت مباراة صعبة للغاية، وواجهنا منافساً صعباً، وكان لابد لنا أن نبذل المزيد من الجهد خلال وقت اللقاء من أجل تسجيل الأهداف والمحافظة على تقدمنا، فاللاعبون كانوا مرهقين في بعض أوقات المباراة، بسبب المجهود الكبير الذي قدمناه في المباراتين السابقتين أمام الوصل والوحدة على التوالي».

وحقق الظفرة الفوز الثالث توالياً، بعدما كان خسر في الجولات الأربع أمام الشارقة صفر-4 والعين 1-2 واتحاد كلباء صفر-2 ودبا 1-3 ، قبل أن يعود إلى الطريق الصحيح في الجولة الخامسة بالفوز على الوصل بهدفين مقابل هدف، وواصل صحوته وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه خارج أرضه 4-2 أمام الوحدة، قبل أن يضيف «الصقور» أول من أمس إلى قائمة ضحاياه.

وقال المدرب الصربي إن الفوز لم يكن سهلاً على الإطلاق، لأنهم واجهوا خصماً ليس لديه ما يخسره، وضغط في الشوط الثاني من أجل العودة إلى المباراة، وقال: «ردة فعل لاعبي فريقي كانت جيدة، واستطعنا أن نغلق المساحات أمام لاعبي الإمارات، صحيح أننا تراجعنا بعد تسجيل الهدفين، ولكن كنا على الأقل جيدين، واستطعنا أن نحافظ على تقدمنا حتى في الشوط الثاني». وفي الجولة القادمة، يخرج الظفرة لمواجهة بني ياس، في حين يستقبل «الصقور» فريق النصر في رأس الخيمة.

قادري: نمر بحالة عدم استقرار

قال مدرب فريق الإمارات، التونسي جلال قادري، الذي تكبد فريقه الخسارة الخامسة في الموسم، إن فريقه يمر بحالة من «عدم الاستقرار في المستوى مقارنة بالمباريات السابقة»، لافتاً إلى أن فريقه في لقاء أول من أمس لم يقدم الأداء المنتظر نتيجة قلة التركيز، على الرغم من حديثه المستمر مع اللاعبين.

وأكد في المؤتمر الصحافي: «أصحاب الأرض استطاعوا استغلال الأخطاء المرتكبة من جانب خط الدفاع، وسجلوا هدفين من ضربتين رأسيتين، ونحن لم نستثمر الفرص التي أتيحت لنا، كما أن الظفرة تعامل مع المباراة بذكاء».

الظفرة حقق انتصارات متتالية في الدوري على حساب الوصل والوحدة وأول من أمس أمام فريق الإمارات.