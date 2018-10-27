الوصل يسافر إلى الإسكندرية بطائرة خاصة

المصدر: أحمد طارق - دبي

توجهت، مساء أمس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، إلى مدينة الإسكندرية في مصر، بطائرة خاصة، استعداداً لمواجهة الأهلي المصري غداً في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، على استاد برج العرب.

وأكد المنسق الإعلامي لنادي الوصل، أحمد البلوشي، أن الاتحاد العربي لكرة القدم خصص طائرة لنقل «الإمبراطور» من دبي إلى الإسكندرية مباشرة، وذلك بعد طلب اتحاد كرة القدم المصري نقل المباراة من استاد السلام في القاهرة إلى استاد برج العرب في الإسكندرية.

وقال البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الاتحاد العربي لكرة القدم أنهى المشكلة الخاصة بالحجوزات التي قام بها نادي الوصل، بشأن فندق الإقامة في القاهرة، والطيران من دبي إلى العاصمة المصرية، مشيراً إلى أن بعثة «الإمبراطور» ستعود مباشرة إلى دبي عقب المباراة، على الطائرة الخاصة نفسها، التي ستغادر الإسكندرية في الساعة الـ1:30 مساءً.