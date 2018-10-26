فوز التعاون وتعادل العروبة ومصفوت في تمهيدي كأس رئيس الدولة

المصدر: محمد فاضل – رأس الخيمة

فاز التعاون على الذيد بثلاثة اهداف مقابل هدفين بينما تعادل العروبة مع مصفوت بهدفين لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة للدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة والتي اقيمت مساء اليوم، وهو اول انتصار لنادي التعاون بعد إلغاء الانسحاب وعودته للعب في مسابقات اندية الدرجة الاولى.

سجل اهداف التعاون كل من عبد الله المصلحي في الدقيقة 6، والسنغالي جوبوبا ديموندي في الدقيقة 26، وعبد الله الغافري في الدقيقة 44، بينما سجل هدفي الذيد التوغولي كمال الدين ابراو في الدقيقة 7، و عبد الله الاحمدي في الدقيقة 82، بينما سجل هدفي العروبة البرازيلي اديلسون بيريرا في الدقيقتين 41،62، بالمقابل سجل هدفي مصفوت كل من احمد عبد الرحمن البلوشي في الدقيقة 32، و الفرنسي الجنسية المغربي الاصل فاتري ساخي في الدقيقة 56.