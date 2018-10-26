المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

وصف مدرب الفجيرة التشيكي ايفان هاسيك الروح القتالية للاعبي الفجيرة حتى اخر دقيقة مهدت للفوز الذي حققه الفجيرة على دبا الفجيرة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الخليج العربي.

وعبر هاسيك عن سعادته لذلك ممتدحا العطاء المميز لجميع اللاعبين ومنهم لاعبي دكة الاحتياط، وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: سعيد بالنقاط الثلاث لاهميتها البالغة مقارنة بالاحداث التي جرت في معسكر الفريق قبل المباراة وذلك بتعرض اثنين من اللاعبين لوعكة صحية وهما فهد سبيل وإبراهيم خميس، فضلا عن عدم جاهزية الفرنسي عمر كوسوكو للمباراة بسبب الاصابة، موضحا انه أشرك اللاعب احمد موسى من اجل ان يسجل هدفا لكنه تمكن من صناعته مؤكدا ان المهم في هذه المباراة هو الانتصار ونيل الثلاث نقاط.

وتابع: لم نكن جيدين في الشوط الاول من المباراة وكان بإمكان دبا الفجيرة ان يسجل الاهداف من الفرص التي لاحت له، وختم: تنتظرنا مباراتين مهمتين امام الوصل والوحدة في الجولتين القادمتين مما يتطلب جاهزية افضل وساكلم الطبيب من اجل ذلك