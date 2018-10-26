راشد الكمدة يحتفظ بكأس الوصل للقدرة في سيح السلم

المصدر: أحمد طارق - دبي

احتفظ الفارس راشد سعيد الكمدة بلقب سباق كأس الوصل للقدرة، لمسافة 100 كيلومتر، المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، في افتتاح موسم سباقات القدرة، بمشاركة 134 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات في الدولة.

وحسم راشد الكمدة اللقب، ممتطياً صهوة الجواد «إتش إم فاتك» المملوك إلى إسطبلات الكمدة للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 3:35:21 ساعات، بينما جاء في المركز الثاني الفارس خالد جمعة الخاطري على صهوة الجواد «برونو دي شيا» المملوك إلى إسطبل ماس للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 3:37:51 ساعات، واحتل المركز الثالث الفارس حميد مطر المزروعي على صهوة الجواد «هاتان» المملوك إلى إسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 3:38:01 ساعات.

134 فارساً وفارسة،من مختلف الإسطبلات في الدولة، شاركوا في السباق.