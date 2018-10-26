المصدر: دبي

رسوم

اشتكى مسؤولو أندية، ارتفاع الرسوم التي تتقاضاها اتحادات ألعاب جماعية جراء تسجيل المقيمين والأجانب، قائلين إنها مرتفعة مقارنة برسوم مشابهة تحصل عليها اتحادات في دول مجاورة.

مسابقة

بدأ نادي الإمارات في تنفيذ مسابقة رياضية قبل كل مباراة يخوضها الفريق هذا الموسم، وهي عبارة عن سؤال لأنصار النادي مع رصد جائزة تتمثل في الحصول على قميص الفريق الأول لكرة القدم، موقع من كل لاعبي «الصقور».

غيرة

أكد مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن موظفاً صغيراً في اتحاد لعبة جماعية يتدخل -بإيعاز من مسؤول كبير في الاتحاد- في مهام خاصة بشخصية إدارية بارزة، لإجباره على تقديم استقالته من منصبه بسبب الغيرة، كون الأخير يتمتع بشخصية قوية.

عرض

ذكرت صحيفة «زياري» الرومانية، أن أحد أندية دوري الخليج العربي اقترب من التعاقد مع مدرب فريق ستيوا بوخارست الروماني، نيكولاي ديكا، مقابل راتب سنوي يبلغ مليوني يورو، حسب ما صرح به مالك النادي جيجي بيكالي.

استغناء

علمت «الإمارات اليوم» أن نادياً كبيراً يفكر في الاستغناء عن أحد لاعبيه بعد تراجع مستواه، وغضب جماهير النادي من هذا التراجع، ومطالبتهم بالاستغناء عنه، ودعوتهم إلى منح الفرصة للاعبين آخرين.

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