عجمان والعين.. الفرصة 15 لـ «البرتقالي»

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

يستقبل فريق عجمان «المنتشي» نظيره العين «الجريح» عند الخامسة من مساء اليوم، ضمن الجولة السابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وأظهر عجمان قدرة غير عادية على تحدي التوقعات، لكنه سيواجه أصعب اختبار له حينما يستقبل الزعيم، الذي تفوق عليه بشكل واضح في كل المواجهات التي جمعتهما منذ عهد المحترفين عام 2008.

وسبق للبرتقالي أن التقى العين في 14 مواجهة بالمحترفين، تلقى خلالها 13 خسارة، وتعادل مرة واحدة، مسجلاً 12 هدفاً فقط، في حين استقبلت شباكه 54 هدفاً.

وكان السيناريو الأصعب على عجمان في جميع المواجهات التي التقى فيها العين في النسخة الماضية من دوري المحترفين، حينما تقدم على ملعبه بهدفين قبل أن يستقبل ثلاثة أهداف في أقل من 10 دقائق، ليخسر مواجهة تاريخية كانت في متناول أقدام لاعبيه.

وعكس عجمان، الذي يقدم أفضل مستوياته هذا الموسم، قدرة كبيرة على كسر العُقدة التي صادفته أمام بعض فرق الدوري، حينما فاز على بني ياس بعد نحو ثمانية مواسم لم يُحقق فيها الفوز سوى مرة واحدة، كما استطاع أن يفرض التعادل على الشارقة بملعبه، ليحرمه من نقطتين غاية في الأهمية بصراعه للمنافسة على لقب الدوري.

ومضى المدرب صاحب الشخصية المميزة، المصري أيمن الرمادي، ليحول البرتقالي إلى منافس خطر وعنيد أمام جميع الفرق، إلا أنه سيكون أمام تحدٍ أكبر ضد فريق يسعى لتعويض خسارته في الجولة الماضية من الجزيرة، ليُحافظ على وضعيته في صُلب المنافسة.

وتحمل مواجهة اليوم أكثر من دلالة للفريقين، فالبرتقالي يحلم بالنقاط الثلاث للتقدم مراكز عدة تضمن وجوده الآمن في جدول المسابقة، كما يريد المهاجم السنغالي ثيام إنهاء حالة الخصام التي تلازمه مع الشباك لخمس مباريات متتالية، لم يُسجل خلالها أي هدف، على العكس من الانطلاقة القوية له، حينما تمكن من قيادة فريقه للفوز على النصر في الجولة الافتتاحية للدوري.

وترتدي مواجهة اليوم نكهة مميزة للاعب خط الوسط عبدالله مال الله، الذي سبق أن دافع عن ألوان الزعيم في السابق، حينما نجح في مواجهة الدور الأول من الموسم الماضي في أن يهز شباك الحارس خالد عيسى بهدف صاروخي.

في المقابل، يسعى العين للعودة للواجهة بعد أن ظل 10 مباريات متتالية دون أن يخسر أي لقاء، إلى أن جاء الجزيرة وتفوق عليه في لقاء دراماتيكي.

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