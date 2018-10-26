الشارقة يخشى على «القمة» من عناد بني ياس

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يخوض فريق الشارقة مواجهة صعبة أمام ضيفه بني ياس، اليوم في الساعة السابعة والنصف مساء، على استاد خالد بن محمد بمنطقة الحزانة، ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، إذ يسعى «الملك» إلى تأمين عودته إلى الصدارة بعد تعادل الجزيرة وكلباء أمس، والعودة إلى سكة الانتصارات، عقب التوقف في آخر جولتين، وتحقيق الفوز الخامس، وأيضاً تجنب تلقي أول هزيمة.

وفوز الشارقة سيعني تصدره في الدوري بـ17 نقطة، بغض النظر عن نتائج الآخرين. وفي ست مباريات فاز بأربع وتعادل في مباراتين، وتعيد هذه المباراة للفريقين ذكريات فوزه الكبير على بني ياس بأربعة أهداف مقابل هدف في الدور الأول لدوري الموسم قبل الماضي 2016-2017، فيما تعادلا في الدور الثاني بهدفين لكل منهما في آخر لقاء جمع الفريقين قبل هبوط السماوي لدوري الهواة.

ويترقب العديد من أندية القمة خسارة الشارقة، للانقضاض على الصدارة أو الانفراد بها.

وفي الجانب الآخر، فإن بني ياس، الذي يحتل المركز التاسع برصيد سبع نقاط، يتطلع إلى أن يكون أول فريق يلحق الهزيمة بالشارقة في الدوري هذا الموسم، وفي الوقت نفسه تحقيق الفوز الثاني له، والابتعاد عن المؤخرة، واستعادة توازنه، بعدما تعادل في الجولة الماضية مع فريق الإمارات بثلاثة أهداف لكل منهما.

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