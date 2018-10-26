المنتخب يخوض مباراة ودية على استاد آل نهيان في نوفمبر

المصدر: إبراهيم الديب ــ أبوظبي

أكد رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، أحمد الرميثي، أن اتحاد كرة القدم أجرى اتصالات بنادي الوحدة من أجل الترتيب لإقامة مباراة ودية للمنتخب الوطني على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن استعداداته لنهائيات بطولة الأمم الآسيوية السادسة عشرة 2019 التي تستضيفها الإمارات في الفترة من الخامس من يناير إلى الأول من فبراير المقبلين.

وقال الرميثي في تصريحات صحافية، أمس، على هامش الافتتاح المبدئي لاستاد آل نهيان بعد تطويره وتجديده: «تلقينا اتصالات من اتحاد كرة القدم بالاستعداد لإقامة مباراة ودية للمنتخب».

وتابع: «ستقام المباراة في شهر نوفمبر المقبل، ولم يتحدد اليوم الذي تقام فيه المباراة أو طرفها بعد، ونحن جاهزون من الآن لاستضافة هذه المباراة، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا في استعداداته لبطولة الأمم الآسيوية».