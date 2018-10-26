كايو: على لاعبي الخبرة تحمل المسؤولية لتجاوز أزمة الوصل

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب الوصل، البرازيلي كايو كانيدو، أن «الإمبراطور» في الوقت الحالي يحتاج إلى اللاعبين الذين يمتلكون خبرة كبيرة، حتى يتخطى المرحلة الصعبة التي يمر بها، بخسارته ثلاث مباريات متتالية في دوري الخليج العربي، وتراجعه إلى المركز التاسع في لائحة الترتيب برصيد سبع نقاط.

وقال كايو لـ«الإمارات اليوم» إن الدور الأكبر حالياً يقع على عاتق اللاعبين أصحاب الخبرة، وهو منهم، موضحاً: «لن يتخطى الوصل فترة النتائج السلبية، سوى بتحمل اللاعبين الذين يمتلكون خبرات كبيرة، المسؤولية، وأنا من ضمن هؤلاء اللاعبين، ولكن في الوقت نفسه يجب على جميع اللاعبين العمل بقوة، والإصرار على العودة إلى الانتصارات».

وأضاف: «أعترف بأنني يقع على عاتقي جزء كبير من المسؤولية، ولكني بالتأكيد لن أعمل بمفردي، ويجب على الجميع العمل، إذ إننا 25 أو 30 لاعباً، وكل لاعب عليه أن يقوم بدوره في عودة الفريق إلى وضعه الطبيعي».

وتحدث اللاعب البرازيلي عن إقالة المدرب الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، وقال: «إقالة المدرب فقط لن تؤدي إلى تحسن النتائج، وكما ذكرت أن اللاعبين يجب عليهم أن يغيروا من عقليتهم، وأن نصبح أكثر إيجابية في المباريات، لأن تغيير المدرب لن يسهم بمفرده في عودة النتائج الإيجابية».

وعن مواجهة الأهلي المصري في ذهاب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال الأحد المقبل في الإسكندرية، قال: «معنويات الفريق منخفضة بسبب النتائج السلبية في المباريات الماضية، ودورنا كلاعبين خبرة أن نحفز اللاعبين، وأن يكون لدى الفريق الدافع للخروج من هذه الأزمة التي نمر بها، وفي الوقت نفسه نأمل أن نواصل نتائجنا الجيدة في البطولة، بعدما قدمنا مستوى جيداً في أول مباراتين أمام الاتحاد السعودي، وتأهلنا إلى ثمن النهائي، ولا شك أن مواجهة الأهلي المصري لن تكون سهلة، ولكن أتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية، حتى لا تصبح مهمتنا صعبة في لقاء الإياب بدبي».

أروابارينا: شباب الأهلي فرض شخصيته على الوصل

أبدى المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، سعادته بفوز شباب الأهلي على الوصل، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أول من أمس في دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن شباب الأهلي فرض شخصيته على «الإمبراطور» خلال اللقاء وحقق الفريق فوزاً صعباً ومهماً.

وقال أروابارينا في مؤتمر صحافي، إن شباب الأهلي لعب بشكل جيد في أول 15 دقيقة، قبل أن يتحسن أداء الوصل، موضحاً أن إحراز هدف التعادل سريعاً، بعد تقدم «الفهود» من ركلة جزاء، أسهم في عودة شباب الأهلي إلى اللقاء، والظهور بشكل جيد.

وأشاد المدرب الأرجنتيني بأداء اللاعبين، وقال: «الفريق قدم مباراة جيدة، والأداء سيتطوّر في المباريات المقبلة، وأنا فخور بهم، وبالروح القتالية التي يلعبون بها».