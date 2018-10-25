الضربات الرأسية تسقط "الصقور" وتهدي الظفرة "الفرحة الثالثة"

المصدر: معاذ كمبال – أبوظبي

حقق فريق الظفرة انتصاره الثالث على التوالي في دوري الخليج العربي لكرة القدم بعد فوزه الصعب على ضيفه فريق الإمارات بهدفين نظيفين جاءا من ضربتين رأسيتين في الشوط الأول من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد حمدان بن زاي ضمن الجولة السابعة.

ورفع الفريق رصيده إلى 9 نقاط متقدماً لوسط الترتيب في حين تجمدت نقاط "الصقور" عند 4 في المركز قبل الأخير.

ووضع المدافع المصري عبدالله الرفاعي فريقه الظفرة في المقدمة في الدقيقة 18 بعدما تابع كرة ركنية بالارتقاء فوق الجميع وتحويلها برأسه في شباك الحارس أحمد الشاجي.

وفتح الهدف شهية أصحاب الأرض الذين عادوا وسجلوا الهدف الثاني بعد مضي 7 دقائق فقط وتحديداً في الدقيقة 25 بواسطة المهاجم خالد باوزير من كرة رأسية من داخل منطقة الجزاء أيضاً مستفيداً من تمريرة عرضية.

وكان الظفرة خسر في الجولات الأربعة من الدوري قبل أن يعود للطريق الصحيح في الجولة الخامسة بالفوز على الوصل 2-1، وواصل صحوته وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه خارج أرضه 4-2 أمام الوحدة قبل أن يضيف "الصقور" اليوم لقائمة ضحاياه.

وتألق حارس أصحاب الأرض، خالد السناني خلال الشوط الثاني وتصدي لعدد من التسديدات الخطرة التي كادت أن تمنح "الصقور" فرصة العودة لأجواء اللقاء.

وفي الجولة القادمة يخرج الظفرة لمواجهة بني ياس على استاد الشامخة في حين يستقبل "الصقور" فريق النصر.