الرمادي: مرحلة تطور عجمان بعد موسمين

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

قال مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، إن السياسة التي تم الاتفاق عليها بين إدارة النادي والجهاز الفني، هدفها السعي للبقاء لموسمين في دوري الخليج العربي، ثم البدء بمرحلة التطور نحو اللعب على أحد المراكز المتقدمة.

وأوضح، في مؤتمر صحافي أمس، أن «المنافسة على الدوري تحتاج إلى إمكانات مالية عالية، لاستقدام نوعية معينة من اللاعبين الأجانب»، مشيراً إلى أن «تطور مستوى أي فريق ليس قراراً يخص المدرب أو اللاعبين فقط، لكنه قرار جماعي مشترك تنضم إليه إدارة النادي، لأنها المعنية بتوفير النفقات التي تحتاج إليها المنافسة».