منتخب «الطيران الحر» يصل البحرين تحضيراً لبطولة العالم

المصدر: المنامة - الإمارات اليوم

وصل إلى البحرين وفد اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، برئاسة نصر حمود النيادي رئيس الاتحاد، للمشاركة في بطولة كأس العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي التي تستضيفها المنامة من 25 إلى 28 الجاري، بتنظيم من «غرافيتي أندور سكاي دايفينغ»، وبالتعاون مع الاتحاد البحريني للرياضات الجوية.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله إلى مطار البحرين عدد من أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة. وتواصل اللجنة المنظمة استعداداتها من أجل استقبال جميع المشاركين في بطولة كأس العالم الثالث للطيران الحر الداخلي، وتوفير المتطلبات كافة التي تضمن نجاح البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق باسم مملكة البحرين.

من جهة ثانية يواصل المنتخب تدريباته اليومية المعتادة بصالة غرافيتي وسط تفاؤل كبير بتحقيق نتيجة طيبة ومركز متقدم.