الرمادي: عجمان سيواجه العين بصفوف مكتملة

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

أكد مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، جاهزية فريقه لمواجهة العين غداً، ضمن الجولة السابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وعدم جود أي غيابات لأسباب مختلفة.

وكان الجهاز الطبي، بقيادة طارق صادق، قد أعطى الضوء الأخضر للجهاز الفني لمشاركة المغربي عادل هرماش، في ظل إصابة تعرض لها في الرأس، إذ خضع اللاعب للكشف في النادي الصحي، للتأكد من جاهزيته للمشاركة في مران أمس.

وقال الرمادي للصحافيين: «سندخل مباراة العين بصفوف مكتملة وبمعنويات عالية وجاهزية كبيرة، خصوصاً أن الفريق تدرب بصورة جيدة في اليومين الماضيين، وبمعنويات عالية، في ظل النتائج الإيجابية التي تحققت، سواء أمام بني ياس والشارقة».

مضيفاً: «هدفنا أن نُحافظ على ثوابت الأداء الجيد أمام العين، شأنه شأن بقية الفرق التي لعبنا ضدها في السابق، وأن نؤدي بشجاعة وجرأة، دون التفكير في اعتبارات النتيجة».

وتابع الرمادي بقوله: «في كل مباراة نُثبت أننا فريق جدير بالاحترام، لقد واجهنا الشارقة المتصدر بملعبه، واستطعنا أن نفرض أسلوبنا عليهم، خصوصاً في الشوط الثاني بسبب قوة وشخصية الفريق ورغبة اللاعبين في عدم الاستسلام للخسارة، بعد أن تقدم الملك علينا في الشوط الأول».

وأوضح: «بفضل الروح الموجودة داخل الفريق، ووجود عناصر عدة تتمتع بمستويات متقاربة، هذا هو سر قوة عجمان هذا الموسم، إذ في كل مباراة ندفع فيها بعناصر مختلفة، سواء في التشكيلة الأساسية أو كبدلاء، أثناء المباراة يُثبتون أنهم جديرون بالدفاع عن ألوان البرتقالي».

وأشاد الرمادي بالدعم الذي يحظى به الفريق من قبل إدارة النادي، مشدداً على أن عجمان يتمتع بروح عائلية تُميزه على كل المستويات، وهذا يمثل دافعاً قوياً للجميع، لتحقيق النتائج التي تتطلع إليها الجماهير.

وكان مدرب عجمان قد عقد اجتماعاً مع لاعبيه، قبل بدء مران أمس، من أجل التأكيد على أهمية مباراة العين، وتحقيق نتيجة إيجابية لتقفز بالفريق إلى مركز جيد في جدول الدوري، والسير بخطوات إيجابية نحو تحقيق هدف البرتقالي بالوجود في مركز متقدم بجدول الدوري.

هرماش تعرض للإصابة في الرأس.. لكن الجهاز الطبي لعجمان منحه الضوء الأخضر للعب أمام العين.