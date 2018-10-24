فيفياني: لا أخشى مواجهة الجزيرة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قال مدرب فريق اتحاد كلباء، الإيطالي فيفياني، إن الهدف الأساسي بالنسبة للفريق في دوري الخليج العربي هو ضمان البقاء، قائلاً إن مباراة الجزيرة في الجولة السابعة غداً لن تكون سهلة على الجانبين، متحدياً الخصم بقوله «لا أخشى الجزيرة، ورغم أنه فريق كبير فإننا عازمون على تحقيق نتيجة جيدة».

وتابع في المؤتمر الصحافي، قبل لقاء الفريقين، والذي عقد أمس بنادي كلباء: الجزيرة فريق مميز بلاعبيه المواطنين والأجانب، ويوجد في المراكز المتقدمة بالترتيب، لكننا نتطلع إلى خوض المباراة بالتماسك والتوازن المطلوب لتحقيق الفوز.

وبخصوص جاهزية الفريق، أكد فيفياني أن جميع اللاعبين جاهزون، وسيستمر غياب الحارس محمد البيرق فقط للإصابة.