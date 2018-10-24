العبدولي: «الإمبراطور» يراهن على قوة جمهوره

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مدرب الوصل، حسن العبدولي، أن «الإمبراطور» يراهن على قوة جمهوره عندما يواجه شباب الأهلي، اليوم، في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن الجمهور الوصلاوي يعد مصدر قوة الفريق، خصوصاً في الأوقات التي يمر بها الأصفر بتراجع في نتائجه.

وقال العبدولي في مؤتمر صحافي: «نحن فريق يملك مقومات الفريق البطل، حيث نضم بين صفوفنا مجموعة مميزة من النجوم التي تصنف ضمن أفضل لاعبي الدولة، سواء الأجانب أو المواطنون، وهذا ما يجعلنا قادرين على المنافسة على البطولات».

وأضاف: «شباب الأهلي مثل كل الفرق التي نكنّ لها كل الاحترام، هم معروفون بالنسبة لنا، ونحن كذلك معروفون بالنسبة لهم، إذ إن مدربهم هو من كان يقود الوصل في الموسم الماضي، لذلك فأنا تركيزي الآن منصب على لاعبي فريقي، حيث نعمل معاً من أجل الوصول لأقصى درجات الجاهزية قبل مباراة الفريق المقبلة التي نسعى فيها بذل قصارى جهدنا لتقديم الأداء الذي يمكنا من العودة مجدداً إلى نغمة الانتصارات».

ورداً على سؤال حول عمله مؤقتاً مدرباً للفريق، قال: «الوصل هو البيت الذي تأسست وتربيت فيه، إذ إن الإمبراطور هو من أعطاني الفرصة للعمل مدرباً للمرة الأول في حياتي عام 1997، وهو أيضا من وفر لي كل السبل من دورات وخبرات وغيرها كي أتطور وأصل إلى هذه المرحلة المهمة في مسيرتي التدريبية، ولقد عملت في شباب الأهلي مدرباً مساعداً، وهذا الأمر كان محطة في مسيرتي كذلك في بني ياس، لذلك يبقى الوصل هو البيت الأول والأخير بالنسبة لي».

وزاد بقوله: «أنا موظف في نادي الوصل، كنت مساعداً للفريق وتم إبلاغي باختياري لمهمة تدريب الفريق، وأنا تحت أمر النادي، ولا يهمني المنصب بقدر ما يهمني أن نعمل بمنتهى القوة لتجاوز تلك المرحلة الصعبة».

وختم العبدولي حديثه قائلاً: «أراهن في المباراة المقبلة على الجمهور ونجوم النادي، أعلم بأن الجمهور لديه بعض العتب علينا، لذلك فأنا أوجه رسالتي لهم بأن يتجاوزوا ذلك الأمر الآن فالنادي أكبر منا جميعاً، وأن يساندونا في المباراة المقبلة كعادتهم، لأننا في حاجة ماسة إلى مساندتهم».