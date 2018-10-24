أروابارينا يحاور الوصل بـ «ذكريات الماضي»

المصدر: أحمد طارق ــ أبوظبي

يخوض المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مواجهة ذات طابع خاص، عندما يلتقي شباب الأهلي مع الوصل، في افتتاح مباريات الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، الساعة 7:30 على استاد شباب الأهلي في العوير، إذ تتجدد ذكريات الماضي بين المدرب أروابارينا و«الإمبراطور».

وتولى أروابارينا تدريب الوصل الموسمين الماضيين، قاد خلالهما الفريق لتحقيق نتائج رائعة، باحتلال المركز الثاني والثالث في الدوري، والتأهل مرتين إلى دوري أبطال آسيا، والصعود إلى نهائي بطولتي، كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، الموسم الماضي، قبل أن تعلن شركة الكرة الوصلاوية عدم تجديد عقد أروابارينا، الذي عاد سريعاً إلى دوري الخليج العربي، بتولي تدريب شباب الأهلي خلفاً للمدرب التشيلي لويس سييرا.

وتعد مباراة اليوم عبارة عن تحدٍّ خاص بين المدرب الأرجنتيني والوصل، إذ يسعى أروابارينا للتأكيد على عدم صحة قرار عدم تجديد عقده مع «الأصفر»، في المقابل يقع على عاتق لاعبي الوصل، إثبات أن النجاحات التي تحققت آخر موسمين تعود إلى جهودهم بشكل أكبر، وأن رحيل أروابارينا لم يؤثر في الفريق كثيراً.

وبدأ أروابارينا مشواره مع شباب الأهلي بأفضل طريقة بتحقيق الفوز خارج أرضه في الجولة الماضية، على دبا الفجيرة بهدف دون رد، إذ بات الفريق يسير على الطريق الصحيح بالفوز في آخر مباراتين، ووصول رصيد شباب الأهلي إلى تسع نقاط بفارق خمس نقاط فقط عن ثنائي الصدارة، الشارقة والجزيرة.

وتعد مواجهة الوصل، الاختبار الحقيقي لقدرة شباب الأهلي على العودة للمنافسة على لقب الدوري.

في المقابل يعيش «الإمبراطور» أسوأ فتراته في آخر ثلاثة مواسم، بعدما حصل الفريق على سبع نقاط فقط في أول ست جولات، وخسر في آخر جولتين أمام الظفرة، والنصر، إذ جاءت الهزيمة أمام الأزرق في «الديربي» لتطيح المدرب الأرجنتيني غوستافو كونتيروس من منصبه مدرباً لـ«الفهود»، وتم تعيين المدرب حسن العبدولي بشكل مؤقت.

ويأمل الوصل أن يحقق مكاسب عدة في حال الفوز على شباب الأهلي، أبرزها إيقاف سلسلة النتائج السلبية، إلى جانب تجنب ازدياد غضب عشاق الأصفر، بينما تحمل في الأساس مواجهة شباب الأهلي طابعاً خاصاً، وتعد لقاء ديربي، يسعى الوصل إلى التفوق فيه، خصوصاً أن الفريقين التقيا في الموسم الحالي في كأس الخليج العربي، على استاد زعبيل، وشهد اللقاء تفوق شباب الأهلي بهدفين دون رد.

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