أبوالشوارب: عازمون على نقل التجربة الناجحة لـ «سلة النصر» إلى كرة القدم

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

أكد رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن أبوالشوارب، أن إنجازات فريق كرة السلة بالنادي الفائز، أول من أمس، بكأس نائب رئيس الدولة، ستطال جمع فرق النادي بما فيها فريق كرة القدم.

وفاز النصر على الوصل في المباراة النهائية 97-87، وهو اللقب الثاني على التوالي في غضون أقل من ستة أشهر، عقب فوز الفريق الأزرق بكأس الاتحاد للاعبين المواطنين.

وقال أبوالشوارب لـ«الإمارات اليوم» إن «فريق السلة الذي تم العمل عليه منذ عام 2011، بدأ يحصد الثمار منذ فوزه، نهاية الموسم الماضي، بكأس الاتحاد للاعبين المواطنين، قبل أن يجدد التأكيد على العودة الصحيحة للعميد لمعانقة الألقاب بلقب ثانٍ في أقل من ستة أشهر، بالفوز بكأس نائب رئيس الدولة، التي تمثل باكورة الموسم الجديد لكرة السلة في بطولة متميزة، تلعب بالمحترفين الأجانب بجانب العنصر المواطن وأبناء المواطنات والمقيمين»، مشيراً إلى أن إدارة النادي عازمة على نقل التجربة الناجحة لإنجازات كرة السلة لتطال كل الفرق بما فيها كرة القدم.

وأوضح أبوالشوارب أن «فرحة الجماهير النصراوية بلقب كرة السلة جاءت بعد 72 ساعة فقط من فوز النصر في ديربي كرة القدم أمام الوصل، إلا أن إنجاز السلة جاء وفق خطة عمل طويلة ومدروسة، وهو نتاج عمل حقيقي ومجهود كبير بذله اللاعبون والجهاز الفني، ومن قبلهما مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية، برئاسة عبدالرزاق الهاشمي، خصوصاً أن هذا الفريق تم العمل على بنائه منذ عام 2011 ليكون فريق بطولات».

وأضاف: «هدفنا مواصلة العمل الدؤوب لضمان المنافسة الدائمة على منصات التتويج وإسعاد جمهور النادي، وهو ما نعمل عليه في مجلس إدارة النادي لأن تطال هذه الانتصارات والإنجازات جميع الفرق، بما فيها كرة القدم، وهو ما لمسناه في المباراة الأخيرة للعميد في دوري المحترفين لكرة القدم، عقب فوزه على الوصل في الديربي».

وأكد أبوالشوارب أن تنفيذ قرار السماح لأبناء المواطنات والمقيمين ومواليد الدولة بالمشاركة، انعكس إيجاباً ليس فقط على مستوى فريق النصر، بل على جميع الفرق في كل الألعاب، وقال إن «النصر يولي هذا الملف اهتماما لتحقيق الأهداف المرجوة منه ومن بينها المنتخبات الوطنية»، مؤكداً أن «النصر يعمل في جميع الشركات كمجموعة واحدة، وينعكس هذا الانسجام في النتائج التي بدأت تتحقق».

وعانق النصر لقبه الرابع على صعيد مسابقة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بعد هاتريك النسخ الثلاث الأولى مواسم 2007-2008 و2008-2009 و2009-2010.

كركوكلي سعيد باللقب الثاني خلال 6 أشهر

أعرب مدرب فريق النصر لكرة السلة للرجال، السوري همام كركوكلي، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه فريقه، والظفر باللقب الثاني على التوالي في غضون ستة أشهر، بعد فوزه في أبريل الماضي بكأس الاتحاد.

وقال كركوكلي لـ«الإمارات اليوم» إن «لقب كأس الاتحاد للاعبين المواطنين، لم يأتِ من فراغ، وهو ما أكدناه بالفوز بكأس نائب رئيس الدولة».

وأضاف المدرب السوري، الذي يقضي موسمه الثاني مدرباً للفريق الأول للعميد، أن «الاستقرار الذي يعيشه النادي في جميع الألعاب، فضلاً عن خطط العمل الطموحة التي بدأت وفق استراتيجية واضحة منذ سنوات، بدأت تأتي بثمارها»، مشيراً في ذلك إلى مشواره مع فريق الشباب بالنادي قبل توليه مسؤولية تدريب الفريق الأول، الموسم الماضي، حيث حقق إنجازات لافتة، ومعظم لاعبي الفريق الأول الحالي، كانوا بين العناصر الشابة التي أشرف على تدريبها.