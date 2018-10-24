حسين الشحات يتقدم قائمة منتخب مصر أمام تونس

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

أعلن اتحاد كرة القدم المصري، عن اختيار مدرب منتخب مصر، المكسيكي خافير أغيري، 11 محترفاً لخوض مباراة «الفراعنة» أمام تونس في تصفيات كأس إفريقيا 2019، إذ تقدم القائمة، لاعب العين، حسين الشحات، والتي ضمت نجم ليفربول، محمد صلاح، إلى جانب كل من: هم أحمد المحمدي (أستون فيلا) أحمد حجازي (وست بروميتش) محمد النني (أرسنال) محمود حسن تريزيغيه (قاسم باشا) عمرو وردة (باوك) محمد عواد (الوحدة) سام مرسي (ويغان) علي غزال (فانكوفر) عمرو طارق (أورلاندو).

وبات الشحات من العناصر الأساسية التي يستدعيها أغيري إلى قائمة منتخب مصر، من أن تولى المدرب المكسيكي المهمة خلفاً للأرجنتيني هيكتور كوبر، إذ شارك لاعب العين، في مباراتي «الفراعنة» أمام إي سواتيني كما تم استدعائه لقائمة المنتخب في مباراة النيجر.