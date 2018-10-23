أروابارينا: ذكرياتي الجميلة مع الوصل لن تمنعني من التفكير في الفوز

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا أن مواجهته مع الوصل غداً في دوري الخليج العربي، تحمل طابعا خاصا، لافتاً إلى أنه عاش لحظات رائعة مع "الإمبراطور" في الموسمين الماضيين، ولكنه شدد على أن هذه الذكريات الجميلة لن تمنعه من التفكير في تحقيق شباب الأهلي الفوز في المباراة.

وقال أروابارينا في مؤتمر صحافي إن المباراة صعبة ولها أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، موضحاً: "حققنا فوزاً صعباً على دبا الفجيرة في الجولة الماضية من الدوري، ولكن بالتأكيد الأهم هو الفوز لمواصلة النتائج الإيجابية".

وتحدث عن الوصل وخسارته في آخر مباراتين وإقالة المدرب الأرجنتيني غوستافو كونتيروس من منصبه، وقال: "أعلم أن الوصل يمر بظروف غير جيدة، بعدما حقق نتائج سلبية في الجولات الماضية، إلى جانب الاستغناء عن المدرب، ولكن في الوقت نفسه أنا أعلم جيداً أن هذه الظروف قد تكون عاملا إيجابيا لـ "الإمبراطور"، ولقد قمت بتدريب اللاعبين، وأعرف تماماً كيف يفكرون، فعندما تصبح الأمور سيئة، يكون هناك ردة فعل قوية، ومتأكد أن الوصل سيكون لديه دافع قوي للتعويض، لذلك يجب علينا أن نكون حذرين، ونخوض المباراة بكل قوة".

وأضاف: "أحترم فريق الوصل وجمهوره، ولن أنسى أن "الإمبراطور" هو من فتح الباب أمامي للعمل في دوري الخليج العربي، ولكن في الوقت نفسه أنا مدرب محترف ويجب أن أحترم تعاقدي مع شباب الأهلي، ولا شك أن ذكرياتي مع الوصل ستبقى في ذاكرتي لفترات طويلة، ولكن بالنسبة للمباراة غداً، سيكون تركيزي على قيادة شباب الأهلي لتحقيق الفوز".

أما بالنسبة إلى استعدادات شباب الأهلي للمباراة، قال: "ركزنا على الجانب الفني في التدريبات الماضية، وحالياً لا يوجد لدينا غيابات، باستثناء أحمد خليل الذي يخوض المرحلة الأخيرة من التعافي من الإصابة التي تعرض لها".

ورداً على سؤال حول شكل المنافسة، بعد تعثر العين والشارقة والوحدة في الجولة الماضية، وحظوظ شباب الأهلي في الاقتراب من الصدارة، قال: "تحدثت في أول مؤتمر صحافي لي، وأكدت أنه لا يوجد أفضلية لأي فريق على حساب فريق آخر، وأن المستويات متقاربة، لذلك لا يجب أن ننظر إلى الأندية الأخرى، وأن يكون تركيزنا أن نحقق الانتصارات في مبارياتنا، لأنني أتوقع أن تكون المنافسة قوية بين أكثر من فريق، والأهم أن نعمل بكل قوة على مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة".