وليد النقبي بطل سباق «نزوى» للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ــ الشارقة

فاز دراج نادي شباب الأهلي، وليد النقبي، بسباق نزوى للدراجات لفئة الكبار، أحد السباقات التي ينظمها الاتحاد بشكل دوري، وأقيم السباق في منطقة نزوى بإمارة الشارقة لمسافة 60 كم، بمشاركة 24 دراجاً من خمسة أندية، هي: شباب الأهلي والحمرية والنصر وأبوظبي والرمس، وشهدت البطولة مستوى فنياً جيداً ومنافسة بين الدراجين.

ونجح دراج شباب الأهلي وليد النقبي في تحقيق المركز الأول، بعدما قطع مسافة السباق بزمن قدره 1:33:5 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 38 كلم في الساعة، وحل في المركز الثاني سلطان حسن الحمادي من نادي الحمرية، بينما حل في المركز الثالث علي الشامسي من نادي شباب الأهلي أيضاً، وفي نهاية السباق قام عبدالكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية، ونايف جكة الأمين العام المساعد للاتحاد، وسالم عتيق الكتبي رئيس لجنة الحكام، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق.

وأشاد الأمين العام المساعد نايف جكة، في تصريح صحافي، بمستوى بطولات الاتحاد المحلية هذا الموسم، والمشاركة الجيدة للاعبين في البطولات، وحرص الأندية على الوجود، موضحاً أن ذلك سينعكس إيجاباً على المنتخبات الوطنية في البطولات الخارجية.