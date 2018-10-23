طائرة خاصة مجهزة طبياً تنقل العكبري إلى ألمانيا

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

وجّه سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، بسفر لاعب خط وسط الفريق والمنتخب الأولمبي أحمد العكبري، بطائرة خاصة مجهزة طبياً إلى مستشفى «مرناو» بألمانيا، أفضل المستشفيات المتخصصة في الحوادث الجسيمة عالمياً.

وتعرّض اللاعب أحمد العكبري لحادث سير أليم في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي، بالقرب من مستشفى المفرق في أبوظبي، وهو في طريقه لأداء اليوم الختامي للخدمة الوطنية، وأثناء سيره انفجر أحد إطارات السيارة التي كان يقودها، ما أدى إلى انقلابها مرات عدة، وتعرّض بعدها لإصابات جسيمة في الظهر والرقبة.

وقال والد اللاعب سلمان العكبري لـ«الإمارات اليوم»: «نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، على قراره بسفر أحمد بطائرة طبية خاصة مجهزة إلى مستشفى مرناو بألمانيا، وهو أفضل مستشفى مختص بالحوادث الجسيمة على مستوى العالم».

وأضاف «القرار أثلج صدورنا، وهذا ليس بغريب على أبناء زايد الخير، رحمه الله، ونتوجه بالشكر أيضاً إلى إدارة نادي الوحدة، على كل ما قدمت من تسهيلات ومتابعة مستمرة لحالة اللاعب منذ وقوع الحادث، كما نشكر كل من قام بزيارته في المستشفى من لاعبين وإداريين ومسؤولين وجماهير من نادي الوحدة ومن الأندية الأخرى ومن المواطنين».

وقال «نحن على أهبة الاستعداد للسفر إلى ألمانيا، مساء اليوم، وسأقوم بمرافقته بجانب خاله محسن ناصر العامري، ومدير العلاقات العامة بالنادي محمد أحمد آل علي، وبعد الاطمئنان على حالته بالمستشفى سيسافر أشقاؤه ووالدته إلى ألمانيا للاطمئنان عليه خلال أيام». وطمأن والد اللاعب سلمان العكبري جماهير الكرة الإماراتية على صحة اللاعب، وقال «الحالة كما أخبرنا أطباء مستشفى المفرق مستقرّة إلى حدّ كبير، لكنه مازال يخضع لعملية تخدير كاملة مستمرة منذ وصوله إلى المستشفى، منعاً لحدوث مضاعفات في الظهر والرقبة إذا قام بالحركة يميناً أو يساراً، مؤكداً أن اللاعب يستطيع الكلام، لكن الأطباء فضلوا القيام بعملية التخدير المستمرة حفاظاً عليه، وكان قد تحدث إليهم عند وصوله مباشرة إلى المستشفى يوم الحادث». من جهته، قال مدير العلاقات العامة بنادي الوحدة محمد أحمد آل علي، الذي يقوم بمرافقة اللاعب إلى ألمانيا بجانب والده وخاله، لـ«الإمارات اليوم»: «كان من المفترض أن يكون السفر إلى مستشفى مرناو بألمانيا صباح غدٍ، لكنه قد يكون في السادسة مساء اليوم، بعد أن أجرى مستشفى مرناو اتصالاً بإدارة مستشفى المفرق، وطلب بعض التحاليل والأشعة التي أجريت للاعب أحمد العكبري، وبناء عليه تقرر السفر مساء اليوم إلى ألمانيا، ونحن ننتظر موافقة المستشفى النهائية على استقبال اللاعب، وفقاً للإجراءات التي تم اتخاذها بالسفر بطائرة طبية خاصة مجهزة».

وأشار آل علي إلى أن الأشعة التي أجريت للاعب بالرنين المغناطيسي أثبتت تعرضه لكسور في الظهر والرقبة، تحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة، وتم إرسال التقارير والأشعة كافة إلى مستشفى مرناو الألماني، الذي قررت استقبال اللاعب مساء اليوم بدلاً من الغد.

وقال «سأقوم بمرافقة اللاعب مع أفراد أسرته وسأمكث معهم بضعة أيام للاطمئنان على حالته، ونتمنى له الشفاء العاجل».

• العكبري مازال يخضع لعملية تخدير كاملة منذ وصوله إلى المستشفى، منعاً لحدوث مضاعفات.

• اللاعب تعرّض إلى كسور في الظهر والرقبة، تحتاج إلى عملية جراحية عاجلة.