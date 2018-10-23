عمر: «الفيديو» أنقذ الحمادي في ركلة جزاء الوصل الملغاة

المصدر: منصور السندي - دبي

أكّد الحكم الدولي السابق، محمد عمر، أن تراجع الحكم الدولي يعقوب الحمادي، الذي قاد مباراة الوصل والنصر في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، عن قراره احتساب ركلة جزاء لمصلحة لاعب الوصل البرازيلي كايو في الدقيقة 33، إثر سقوط اللاعب داخل منطقة الجزاء، بعدما تدخل حارس مرمى النصر إبراهيم عيسى في لعبة مشتركة بينهما، كان صحيحاً، مشيراً الى أن الحكم الفيديو أنقذ الحمادي الذي لم يصر على قراره، بل استعان بالحكم الفيديو المساعد، معتبراً في الوقت ذاته أن قرار الحكم المونديالي محمد عبدالله، الذي قاد مباراة الوحدة والظفرة، إلغاء هدف كان قد احتسبه للوحدة في الدقيقة 16، وسجله اللاعب ناصر عبدالهادي، سليم، بعد لجوئه للحكم الفيديو المساعد.

وقال محمد عمر لـ«الإمارات اليوم»: «الحكم يعقوب الحمادي لم يصر على قراره احتساب ركلة جزاء للوصل وتراجع عنه، بعدما لجأ للحكم الفيديو الذي أخبره بأن قراره كان خطأً، ويجب التراجع عنه، وبالفعل استجاب الحمادي وألغى ركلة الجزاء، وهذا تصرف سليم تماماً».

وكان لاعبو الوصل احتفلوا بركلة الجزاء لمصلحة كايو، قبل أن يقوم الحكم محمد عبدالله حسن بالعدول عن قراره.

وانتهت مباراة الوصل والنصر بفوز النصر 3-1.

وعمّا إذا كانت المخالفة الخاصة بإلغاء هدف للوحدة في مواجهة الظفرة قد تمت خارج خط 18، أكد محمد عمر أنه يحق للحكم الفيديو التدخل في كل الحالات المؤثرة داخل الملعب، معتبراً أن الحالة الخاصة باحتساب هدف للوحدة قبل الغائه من قبل الحكم الفيديو تعد من الحالات الواضحة والمؤثرة في نتيجة المباراة، مؤكداً صحة قرار الحكم محمد عبدالله بإلغاء هدف الوحدة.

وتلقّى الوحدة خسارة كبيرة أمام الظفرة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وشدد محمد عمر على أهمية عدم إصرار قضاة الملاعب على قراراتهم في حال كان للحكم الفيديو قرار آخر مخالف للقرارات التي اتخذوها، معتبراً أن تقنية الحكم الفيديو المساعد ساعدت كثيراً في التقليل من الأخطاء التحكيمية.