هاشم عبيد: حققتُ الفوز على الوصل لاعباً وإدارياً في أول مباراة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكّد مدير فريق النصر لكرة القدم، هاشم عبيد، أنه كان واثقاً من ظهور «العميد» بشكل جيد، في مباراته أمام الوصل، الجمعة الماضي، في دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أنه كان يتوقع فوز «الأزرق» في المواجهة المهمة بالنسبة له خصوصاً أنه يبدأ مشواره مع النصر في منصب مدير الفريق أمام الوصل، مثلما حدث له عندما كان حارساً لمرمى «العميد»، وخاض أول مباراة له أمام «الفهود» أيضاً.

وقال عبيد في تصريحات صحافية، إنه حقق الفوز على الوصل في «الديربي» في أول مباراة يرتدي فيها قميص النصر، وتكرر الأمر نفسه عندما بات مديراً للفريق، وحقق «العميد» الفوز، لتحقق توقعاته بتفوق النصر في «الديربي».

وأشاد بأداء حارس النصر، إبراهيم عيسى، وقال: «عيسى شارك للمرة الأولى، أمام الوصل، وقدم مباراة كبيرة، وجعلني أتذكر ظهوري الأول أمام (الإمبراطور) عندما تصديت لركلة جزاء وحققنا الفوز، بينما أرى أن إبراهيم عيسى تصدى لأكثر من ركلة جزاء في المباراة، من خلال مستواه المميز، وتألقه في التصدي لهجمات الوصل».

وتحدث مدير النصر عن أهمية الفوز في الديربي، وقال: «اللاعبون أثبتوا أنهم خامات طيبة، وأن النتائج السلبية التي تحققت في بداية الموسم كانت بسبب غياب التوفيق فقط عن الفريق، وأرى أننا بدأنا في تجاوز عنق الزجاجة».

وعن تحقيق النصر ثلاثة انتصارات متتالية على حساب الشارقة في كأس الخليج العربي، ودبا الفجيرة والوصل في الدوري، قال: «هناك إصرار كبير لدى اللاعبين، ورغم أن الفريق تعرقل في بعض المباريات في بداية الموسم، لكن ذلك لا يعني أننا سنتوقف، وسنعمل على تحسين النتائج، ومن خلال المستوى الذي شاهدناه في مباراة الوصل، والروح القتالية التي ظهر بها الفريق، نتمنى أن نشاهد هذا الإصرار على تحقيق الفوز في جميع المباريات المقبلة».

أما بالنسبة إلى الثبات في تشكيلة الفريق في المباريات الأخيرة، قال: «المجموعة الموجودة ممتازة، تنقصنا فقط عملية التجانس، لقد كنا نلعب أسبوعاً واحداً في الدوري، ثم تتوقف المسابقة، ومنذ العودة من معسكر الإعداد، كانت تحدث تغييرات كثيرة في التشكيلة في كل مباراة، ولكن حالياً بات هناك ثبات في التشكيلة، وهو ما ستظهر ثماره على أداء اللاعبين والفريق بشكل عام».