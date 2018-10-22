إيسكو: لن نبكي على رحيل رونالدو

المصدر: أحمد طارق-دبي

طلب لاعب ريال مدريد إيسكو ألاركون عدم ربط رحيل البرتغالي كريستاينو رونالدو بالأهداف القليلة التي يسجلها "الملكي"، مؤكداً أنهم "لا يستطيعون البكاء على من لم يرغب في البقاء" في النادي.

وقال إيسكو اليوم في مؤتمر صحافي: "يتحدثون عن رونالدو طيلة الموسم ونحن لا نستطيع مواصلة التحدث عن شخص غير موجود، أفتقد بيل وكارفاخال عندما يغيبان، لا يمكننا البحث عن الحل خارج النادي، علينا النظر إلى داخل النادي لأن هناك حلولاً كثيرة لإحراز أهداف، لا يمكننا البكاء على شخص لم يرد البقاء هنا".

وعاد إيسكو للتو من "فترة تعافي بطيئة" لخضوعه لجراحة الزائدة الدودية، إذ عبر عن رغبته في "مساعدة الفريق" معترفاً بأنه عاد قبل "المدة المقررة" وأنه في حاجة "لاستعادة لياقته البدنية".

واعترف بقلق اللاعبين إزاء الفترة السيئة التي يمر بها الفريق بعد 5 مباريات بدون فوز معولاً على ضرورة "البحث عن التوازن وتصحيح الأخطاء الدفاعية وصقل التسديدات على المرمى".