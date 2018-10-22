تعيين كابتن كلباء السابق بمنصب إداري الفريق

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي محمد عبيد اليماحي عن تعيين اللاعب السابق موسى حطب بمنصب إداري الفريق الاول والذي يشارك في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي.

وقال اليماحي للإمارات اليوم: تم تعيين موسى حطب بهذا المنصب لقربه من اللاعبين حيث شغل منصب كابتن الفريق في الموسم الماضي ولعب فترة طويلة بقميص النمور، ونعول عليه بمهمته الإدارية الجديدة ونتمنى له النجاح مع باقي أعضاء الجهاز الاداري المتكون من مشرف الفريق محمد عبد الله، ومدير الفريق يوسف عبد الرحمن البيرق.

من جهته اثنى الاداري موسى حطب على هذا التكليف ووصفه انه تقدير من مجلس الادارة لمسيرته الرياضية، وقال للإمارات اليوم: اعتبر هذه المهمة بمثابة تحد جديد لي في الملاعب بعد التحدي السابق كلاعب، وانا سعيد للمهمة التي خططت لها منذ ان كنت لاعبا وخلال تسلمي لشارة الكابتن ان اكون اداريا بعد الاعتزال.

يذكر ان موسى حطب سبق له اللعب مع اندية الشارقة وحتا واتحاد كلباء.