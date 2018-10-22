ديربي «الوصل والنصر» يتجدّد في نهائي كأس السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

يعاود فريقا النصر والوصل اللقاء مجدداً للنهائي الثاني على التوالي في غضون أقل من ستة أشهر في مسابقات كرة السلة المحلية، بحلول الفريقين في الخامسة والنصف عصر اليوم ضيفين على صالة نادي شباب الأهلي، بهدف الفوز بكأس نائب رئيس الدولة، أولى مسابقات الموسم الجديد لمرحلة الرجال، خصوصاً أن الفريقين كانا قد اختتما في 24 أبريل الموسم الماضي بلقاء في نهائي كأس الاتحاد للاعبين المواطنين في مباراة توّج حينها الأزرق بفوزه على جاره الوصل بواقع «93-81».

ونجح النصر في بلوغ نهائي النسخة الـ13 من كأس نائب رئيس الدولة، بعد فوزه على الشارقة «100-78»، في الدور نصف النهائي، فيما تأهل الوصل بإقصائه حامل لقب نسخة العام الماضي فريق شباب الأهلي «94-87». ويطمح النصر إلى لقبه الرابع في المسابقة، بعد أن توّج بألقاب النسخ الثلاث الأولى مواسم «2007-2008 و2008-2009 و2009-2010»، تقابله طموحات مشروعة للوصل الساعي للقبه الثاني عقب فوزه بلقب النسخة الرابعة موسم «2010-2011».

ويمتلك العميد اليد الطولى من الناحية الهجومية بتسجيله ثاني أعلى معدل نقاط في المباريات بلغ «89 نقطة» في المباراة الواحدة، يقابلها دفاعات صلبة للإمبراطور التي قادته إلى انتزاع وصافة ثاني أقوى خط دفاعي بمعدل «69.5 نقطة» في المباراة الواحدة، وبفارق نصف نقطة فقط عن خط الدفاع الأقوى في البطولة الذي يمتلكه الشارقة بمعدل «69 نقطة» في المباراة الواحدة.