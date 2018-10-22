4 ميداليات جديدة لمنتخب بناء الأجسام في الـ «غراند بريكس»

المصدر: محمد فاضل - دبي

أضاف لاعبو منتخب الإمارات لبناء الأجسام أربع ميداليات ملونة جديدة في بطولة الغراند بريكس – روسيا 2018، التي أشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، وحقق اللاعب ابراهيم الحوسني ميدالية فضية في الكلاسيك لطول 172 سنتيمتراً، وحصل على ميدالية برونزية كل من موسى البلوشي في الكلاسيك لطول أكثر من 180 سنتيمتراً، وعبدالله رستم في وزن أكثر من 85 كيلوغراماً، وفهد الجنيبي في وزن أكثر من 90 كيلوغراماً، ليرتفع رصيد المنتخب في البطولة إلى 10 ميداليات. وأشاد نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية علي بن حيدر باللاعبين الفائزين، وأثنى على الجهود التي بذلها بقية اللاعبين، متمنياً لهم التعويض في البطولات المقبلة.