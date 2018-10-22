الفجيرة بطل كأس التطوير للسباحة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - الشارقة

فاز نادي الفجيرة بالترتيب العام لمرحلتي الناشئين والعمومي ببطولة كأس التطوير للسباحة، برصيد 31 ميدالية ذهبية و19 فضية و10 برونزيات، بينما جاء في المركز الثاني نادي الحمرية بـ13 ذهبية و19 فضية و18 برونزية، وحل ثالثاً نادي الذيد برصيد ست ذهبيات وسبع فضيات وثماني برونزيات.

وأقام اتحاد السباحة بطولة كأس التطوير للسباحة، الذي ينظمها بصفة دورية للأندية المصنفة، إضافة إلى الأندية المشتركة حديثاً في المنافسات، بغرض إعطاء الفرصة لأكبر عدد من السباحين للظهور وحصد الميداليات، وتأهيل هذه الفرق إلى مجاراة الفرق ذات التاريخ الكبير في السباحة الإماراتية مثل الوصل، العين، النصر، الوحدة والجزيرة، وذلك في نادي الذيد بمشاركة 11 نادياً وعدد سباحين وصل إلى 207 سباحين في مختلف المراحل السنية.

وقال رئيس اتحاد الإمارات للسباحة سلطان السماحي، لـ«الإمارات اليوم»: «البطولة هي واحدة من أهم البطولات التي ينظمها الاتحاد للأندية من أجل زيادة قاعدة المشاركة للسباحين، وإلقاء الضوء على عدد كبير من الأندية ومدى تطور اللعبة عندها، بمشاركة 207 سباحين، واستضافة نادي الذيد للبطولة كانت رائعة وأظهر القدرة الحقيقية للأندية على تنظيم البطولات المجمعة الصغيرة، بمشاركة حكام البطولة والكادر التنظيمي في اتحاد السباحة».