الوصل يتعثر أمام العين في كأس اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

تعرض الوصل لخسارته الثانية على التوالي في كأس الإمارات لكرة اليد لمرحلة الرجال، عقب تلقيه الهزيمة أول من أمس، أمام مضيفه العين بنتيجة «21-23»، وذلك في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الرابعة من الدور التمهيدي للمجموعة الثانية التي شهدت ايضاً تعزيز شباب الأهلي صدارته لفرق مجموعته عقب فوزه على مضيفه الظفرة بواقع «20-16».

واقترب شباب الأهلي من ضمان تأهله إلى الدور قبل النهائي، إذ بات بحاجة إلى نقطة واحدة من مباراتيه المتبقيتين في الدور التمهيدي للحفاظ على صدارته بعد أن عزز شباب الأهلي رصيده إلى النقطة 11، فيما أحيا العين آماله بالتأهل كثاني فرق المجموعة بعد أن أهداه الفوز مركز الوصيف برصيد ثماني نقاط، وتراجع الوصل للمركز الثالث برصيد سبع نقاط، ويبقى الظفرة في المركز الرابع والأخير بخمس نقاط.