الحمرية يستعيد التألق.. وخورفكان يُقيل المدرب

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

استعاد الحمرية تألقه بعد الفوز على مسافي 4-2، في الدور التمهيدي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، فيما أسفرت بقية النتائج عن فوز العروبة على التعاون بخماسية نظيفة، والعربي على خورفكان 3-1، فيما فرض الذيد التعادل السلبي على متصدر المجموعة الثانية حتا، وأجّل الحسم إلى الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي، بالمقابل لم يلعب متصدر المجموعة الأولى دبا الحصن خلال هذه الجولة.

من جهته، قال مدرب الحمرية، سليمان البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»: «كانت مباراة قوية وممتعة، ونجح لاعبو الحمرية في العودة بالنتيجة بعد التأخر 1-2 ثم الفوز 4-2، ونحن نجتهد من أجل التأهل للدور التالي للبطولة، لكننا لن نشعر بالغضب إذا لم نتمكن من ذلك، بشرط أن نتعلم من مباريات الكأس لنستفيد منها في الدوري».

وشهدت الجولة الماضية إقالة مدرب خورفكان، الصربي ميودراغ جيسيتش، لسوء نتائج الفريق، على الرغم من كونه أحد أبرز الفرق المرشحة للظهور بشكل مميز في الموسم الحالي لأندية الهواة.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، عبدالعزيز عبدالله النعيمي، إن إقالة المدرب ميودراغ لا تعود إلى تعرض الفريق لخسارتين فقط، بل لأن الفريق لم يتمكن من الوصول لمرحلة الانسجام المطلوبة بين الجهاز الفني بقيادة ميودراغ واللاعبين، وافتقاد الفريق المردود الفني المطلوب. وقال النعيمي لـ«الإمارات اليوم»: «رغم أهمية المشاركة في الكأس، وسعينا لضمان التأهل لدور الـ16 للبطولة، إلا أننا نشعر بأننا استفدنا من المباراتين الماضيتين، حيث تعرفنا إلى الأخطاء الحاصلة في الفريق لمعالجتها بشكل مبكر، وقبل دخول منافسات دوري الدرجة الأولى».

وتابع: «هناك مفاوضات مع أحد المدربين المعروفين في الدولة، وتمت مفاتحته من أجل تسلم تدريب الفريق، وأبدى استجابته المبدئية بانتظار أن يتم حسم ذلك خلال اليومين المقبلين، بينما تم تكليف مدرب فريق 16 سنة في النادي، المغربي سعيد شخيت، ومساعده مواطنه إبراهيم بن محمود، ومدرب الحراس حسن سعيد، بقيادة الفريق للمرحلة المقبلة، ريثما يتم الانتهاء من التعاقد مع مدرب جديد».