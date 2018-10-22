ليوناردوا: جميع زياراتي لاستاد هزاع أصبحت ذكريات جميلة

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال لاعب الجزيرة، البرازيلي ليوناردوا بيريرا، إن جميع زياراته إلى استاد هزاع بن زايد لمواجهة العين أصبحت جميلة، بداية من التتويج مع فريقه السابق تشونبوك الكوري الجنوبي بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم على حساب العين في عام 2016، بجانب الظهور المتميز مع الجزيرة في النسخة الماضية من كأس العالم للأندية التي انطلقت من العين، بالإضافة لقيادة فريقه الجزيرة في الموسم قبل الماضي لتحقيق الفوز على «الزعيم» بنتيجة 3-1، وهو العام نفسه الذي شهد تتويج الجزيرة بلقب دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن زيارة أول من أمس للعين لها نكهة خاصة، كون أنه سجل هدفاً بطريقة رائعة ساعد فريقه على الفوز بالنقاط الثلاث.

وأكد ليوناردوا لـ«الإمارات اليوم» أنه قبل دخوله لاستاد هزاع بن زايد تذكر نهائي دوري أبطال آسيا حينما توج مع تشونبوك باللقب، وقال: «كانت لحظات سعيدة بالنسبة لي، حصلنا على اللقب بصعوبة وأمام مدرجات ممتلئة بالجماهير».

وقال ليوناردوا العائد لصفوف الجزيرة بداية الموسم الحالي، بعد أن لعب الموسم الماضي في صفوف النصر السعودي على سبيل الإعارة: «وجدنا أنفسنا متأخرين بالنتيجة في الشوط الأول، لكننا تماسكنا وحصلنا على فرصتين في الدقائق الخمس الأخيرة، واستثمرناهما بطريقة رائعة، وحصدنا ثلاث نقاط غالية بالتأكيد ستعطي الفريق دافعاً للاستمرار في تحقيق الانتصارات».

زوران يعترف بأخطائه في التبديلات

أكد مدرب العين، الكرواتي زوران ماميتش، في مؤتمر صحافي، أن التبديلات التي أجراها خلال مباراة فريقه أمام الجزيرة لم تكن موفقة، وانه يتحمل المسؤولية، لأن التبديلات التي أجراها لم تحقق الإضافة المرجوة.

وكان المدرب أجرى ثلاثة تبديلات بدخول جمال معروف وعامر عبدالرحمن وإبراهيما دياكي في مكان حسين الشحات ومحمد خلفان وأحمد برمان.