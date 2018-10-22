منتخب الشباب يمزّق شباك «الصين تايبيه» بـ 8 أهداف في كأس آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقّق منتخب الشباب (تحت 19 عاماً) فوزاً كبيراً على منتخب الصين تايبيه بثمانية أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من نهائيات كأس آسيا للشباب المقامة حالياً في إندونيسيا، حيث تناوب على تسجيل الأهداف كلٌّ من أحمد فوزي، علي صالح (هدفان)، ماجد راشد (هدفان)، راشد سالم (هدفان)، وعبدالله النقبي، ليعزز الأبيض صدارته المجموعة بالعلامة الكاملة، رافعاً رصيده إلى النقطة السادسة.

وجاء الشوط الأول من المباراة سريعاً في مجرياته من قبل منتخبنا الذي نجح في فرض سيطرته الكاملة وأسلوبه الهجومي، الذي عكس الرغبة القوية في حسم المباراة لمصلحته، حيث افتتح التسجيل اللاعب أحمد فوزي بعد مرور 10 دقائق من صافرة البداية، مسجلاً الهدف الأول للمنتخب الذي عزز تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب علي صالح الذي استفاد من عرضية اللاعب راشد سالم، ولم يجد صعوبة في إيداعها بالمرمى، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف ماجد راشد، لاعب وسط ميدان، الهدف الثالث عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليُنهي «الأبيض الشاب» الشوط الأول بثلاثية نظيفة، مع أفضلية مطلقة على حساب نظيره الصين تايبيه.

وبعد مرور الدقائق الخمس الأولى سجل راشد سالم الهدف الخامس والهدف الشخصي الثاني له، ونجح علي صالح في زيارة الشباك بهدف سادس سجله في الدقيقة 60، وأضاف البديل عبدالله النقبي ومن أول لمسة أحرز الهدف السابع، وجاء هدف الصين تايبيه الوحيد في الدقيقة 73 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وبعد مرور دقيقة واحدة فقط سجل ماجد راشد الهدف الثامن للأبيض.

ويختتم المنتخب مبارياته في دور المجموعات بملاقاة منتخب إندونيسيا (المستضيف)، بعد غد، ويسعى «الأبيض الشاب» إلى مواصلة عروضه القوية وتأكيد صدارته للمجموعة الأولى، وحجز بطاقة العبور للدور ربع النهائي من المحفل الآسيوي.