بالصور.. رسالة من عموري إلى جمهور الإمارات ونتيجة الفحص الطبي الأول

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن، وهو يطمئن الجمهور على إصابته التي كان قد تعرض لها أمس في مباراة الهلال مع الشباب في الدوري السعودي، والتي شهدت جدلاً واسعاً خوفاً من عدم لحاق اللاعب بكأس آمم آسيا في يناير المقبل مع المنتخب الوطني.

وظهر عموري، في الصورة الأولى وهو في تدريب فريق الهلال ويسير على عكازين وذلك من حساب النادي الرسمي لتادي الهلال على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وفي الصور الأخرى يشير اللاعب بعلامة الاطمئنان كإشارة لعدم صعوبة الإصابة ولحاقة بكأس آمم أسيا في يناير المقبل، وكان عمر عبد الرحمن، قد تعرض لإصابة في أول 7 دقائق من مباراة فريقه الهلال السعودي في الركبة، وخرج اللاعب من المباراة باكياً متأثراً بجراحه.

وكان نادي الهلال السعودي قد أعلن رسمياً على حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، موقف اللاعب ونتيجة الفحص الأول للاعب وذلك في تغريدة رسمية حيث قال: "أوضح الفحص السريري الذي خضع له لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم الإماراتي "عمر عبدالرحمن"، حاجته لإجراء أشعة على موضع إصابته في الركبة سيجريها يوم بعد غد الثلاثاء؛ نظرًا لوجود تورّم في الركبة".