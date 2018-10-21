أول تعليق من أدارة العين على إصابة "عموري"

المصدر: معاذ كمبال – العين

قال رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، غانم الهاجري إنهم يتمنون تعافي لاعب الهلال السعودي، الدولي عمر عبدالرحمن "عموري" بشكل سريع للعودة للملاعب من أجل امتاع الجماهير والمشاركة مع زملائه اللاعبين في الاستحقاقات القادمة.

وأصيب "عموري" في الدقائق الأولى في مباراة فريقه أمام الشباب في الدوري السعودي.

وقال الهاجري تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم: "تمنياتي لعمر عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني بالشفاء العاجل من اصابته التي تعرض لها في مباراة الأمس وبأذن الله يرجع للملاعب بأسرع وقت لإمتاع جماهيره و مشاركة زملائه في استحقاقاتهم القادمة".

وكان الدولي عمر عبدالرحمن غادر صفوف العين بداية الموسم الحالي منتقلاً للهلال السعودي بعقد لمدة موسم واحد.