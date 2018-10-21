مدرب العين يعترف باخطائه في التبديلات أمام الجزيرة

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مدرب فريق العين، الكرواتي، زوران ماميتش إن التبديلات التي أجراها خلال مباراة فريقه أمام الجزيرة اليوم لم تكن موفقة.

وخسر "الزعيم" المباراة بهدف لهدفين ليتراجع للمركز الثالث بعد أن تجمدت نقاطه عند 13.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: "أتحمل المسؤولية إذ لم تقدم التبديلات التي أجريتها الإضافة المرجوة للفريق والتمريرات كانت خاطئة وردة فعل بعض اللاعبين لم تكن بالصورة المطلوبة خصوصاً عند فقد الكرة”.

وكان المدرب الكرواتي أجرى ثلاث تبديلات خلال اللقاء بدخول جمال معروف وعامر عبدالرحمن وإبراهيما دياكي في مكان حسين الشحات ومحمد خلفات وأحمد برمان.

وقال: "الجزيرة حقق المطلوب وترجم الفرص التي تسنت له أمام مرمانا إلى أهداف".

وأضاف: "أهدرنا العديد من الفرص أمام مرمى الجزيرة وفي كرة القدم إن لم تستثمر الفرص ستستقبل الأهداف لذلك يتوجب علينا أن تعلم من هذا الدرس".

وتعليقاً على سؤال حول سبب تراجع اداء فريقه في الشوط الثاني، قال المدرب الكرواتي: "فريق تلقى بنفس السيناريو هدفاً في المباراة الماضية أمام الفجيرة واليوم استقبلنا هدفين وهذا يحدث في كرة القدم".