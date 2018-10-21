«أبوظبي 4» بطلاً للسباق الرئيس الأول في مونديال الـ «إكس كات»

المصدر: هانغزو - الإمارات اليوم

انتزع زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، لقب السباق الرئيس الأول للجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الإكس كات، التي تقام حالياً في مدينة هانغزو الصينية، وذلك بعد أن تمكن من تصدر السباق والمنافسة القوية من البداية وحتى النهاية.

وحلق زورق أبوظبي 4 بالصدارة، بعد أن وصل في الترتيب العام إلى النقطة رقم 178، وهو الرصيد نفسه الذي يمتلكه حالياً زورق شرطة دبي ليكون الحسم والفيصل في فض اشتباك النقاط هو السباق الرئيس الثاني والختامي للجولة، الذي ينطلق اليوم، وعلى ضوئه نتعرف إلى هوية الزورق والفريق اللذين سينفردان بالصدارة ويتقدمان للأمام خطوة كبيرة قبل إقامة الجولة المقبلة من البطولة.