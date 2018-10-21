النصر يهزم الوحدة ويعزّز صدارة كأس اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

قبض النصر على صدارة فرق مجموعته الثانية، ضمن منافسات كأس الإمارات لكرة اليد لمرحلة الرجال، عقب فوزه على الوحدة «33-16» أول من أمس، ضمن الجولة السادسة من الدور التمهيدي، التي شهدت مواصلة الجزيرة مطاردة الصدارة بفوزه على جاره بني ياس بواقع «25-12».

وبنتائج الجولة، انفرد النصر بصدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة عن الجزيرة والشارقة اللذين تشاركا المركز الثاني، مع العلم أن الملك في راحة وفق نظام البطولة، وأدت خسارتا الوحدة وبني ياس إلى احتفاظهما بالمركزين الرابع والخامس بسبع وست نقاط.

ولم يجد النصر صعوبة في فرض إيقاعه، ونجح في حسم انتصاره بصورة مبكرة بإنهائه الشوط الأول «17-10»، قبل أن يواصل الفريق توسيع الفارق في الشوط الثاني وإنهاء المباراة بواقع «33-16».