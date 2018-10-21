العين والنصر يتأهلان إلى نهائي كأس الطائرة

المصدر: معاذ كمبال - دبي

بلغ فريقا العين (حامل اللقب) والنصر نهائي مسابقة كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، عقب تخطيهما لعقبتي بني ياس وشباب الأهلي على التوالي في الدور نصف النهائي الذي أقيم مساء أول من أمس، وسيلتقي الفريقان في النهائي الذي سيقام يوم السبت المقبل على ملعب محايد وفق لوائح البطولة في حين سيحدد توقيت انطلاقة المباراة خلال الأيام المقبلة، في حين سيواجه السماوي فريق شباب الأهلي لتحديد المركز الثالث.

وجاء تأهل فريق العين بعد فوز كاسح على حساب فريق بني ياس في صالة نادي الوصل بنتيجة ثلاثة أشواط، قدم فيها لاعبو الزعيم مستوى قوياً ردوا به الاعتبار أمام الفريق الذي كان قد جردهم في الموسم الماضي من لقب الدوري العام، وفاز البنفسجي في الشوط الأول 25-20 وفي الثاني 28-26، وفي الثالث 25-20.

في المقابل، نجح العميد في تحقيق فوز صعب على حساب شباب الأهلي في المواجهة التي أقيمت في صالة نادي عجمان، وأنهى النصر اللقاء متفوقاً بثلاثة أشواط مقابل شوطين ليضمن بذلك الحصول على بطاقة التأهل للنهائي.