فيفياني: خسرنا من الفجيرة لأن كلباء لعب شوطاً واحداً

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

قال مدرب اتحاد كلباء، الإيطالي فيفياني، إن «الفريق خسر من الفجيرة 3-2، أول من أمس، في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، لأنه لعب شوطاً واحداً فقط»، مشيراً إلى أن «النمور» تركوا الأمور كلها للخصم في الشوط الثاني لتضيع نقاط المباراة منهم.

وتابع في المؤتمر الصحافي: «المباراة لا تنتهي إلا بمرور 90 دقيقة ومع صافرة الحكم»، منوّها إلى أنه تحدث للاعبين في وقت سابق بأن الموسم طويل، لكنهم تصرفوا وكأن النتيجة حسمت لمصلحتهم، بحسب تعبيره».

يذكر أن كلباء خسر في ثلاث مباريات وفاز في مثلها ولديه تسع نقاط، بينما للفجيرة ثماني نقاط من انتصارين وتعادلين وهزيمتين.

وأشار فيفياني إلى أنه تحدث إلى اللاعبين بين الشوطين بأن المباراة لم تنته، وأن عليهم أن يوازنوا أداءهم، ويقسموا جهودهم طوال المباراة، وأبدى استغرابه لتلقي هدفين من ضربتين ثابتتين، رغم أنه يدرب اللاعبين عليها يومياً، بحسب قوله.

وعن استبدال المجري جوجاك، قال فيفياني: «استبدلناه لأنه كان مصاباً، ولكي لانخسره في الجولات المقبلة، خصوصاً أنه تدرّب معنا يومين».

في المقابل، قال مدرب فريق الفجيرة، التشيكي إيفان هاسيك، إنه «سعيد بالمردود الذي ظهر به اللاعبون في الشوط الثاني، وكان حاسماً في فوز الفريق».

وتابع في المؤتمر الصحافي: «عوضنا الخسارة في الشوط الأول، الذي حصلنا خلاله على ثلاث فرص ولم نسجل أهدافاً، بينما استفاد كلباء من أخطائنا»، منوّها إلى أنه غير راض عن أداء الشوط الأول، وأثنى على قائد الفريق هلال سعيد، الذي أدى مباراة جيدة، وسجل الهدف الأول للفجيرة.

وعن المباراة المقبلة أمام دبا، قال هاسيك: «دبا فريق جيد، ويجب أن نستعد له جيداً والفوز بالمباراة، والمباراة ستكون صعبة، وعندي ذكريات بخصوص هذه المواجهة»، مضيفاً: «لا يوجد لدينا وقت للفرحة بالفوز الآن، حيث سنخوض بعد خمسة أيام (ديربي) آخر أمام دبا».