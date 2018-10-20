الرمادي: عجمان عاد بنقطة غالية من ملعب الشارقة

المصدر: منصور السندي-الشارقة

أكد مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي أن فريقه حصل على نقطة غالية جدا من الشارقة بعدما تعادل معه بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على استاد خالد بن محمد في الشارقة ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، مشيرا الى أن فريقه إهدر فرصا عدة خلال المباراة، معتبرا أنه ورغم أن لاعب الفريق المحترف البرازيلي فاندر فييرا يتمتع بإمكانات فنية عالية لكن لم يحالفه التوفيق حتى الآن للظهور بالمستوى المطلوب مع الفريق.

وقال الرمادي خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة" سعيد جدا بأداء لاعبي عجمان قبل سعادتي بالنتيجة وقد اتسمت المباراة بالندية ونجح لاعبو عجمان في الحد من خطورة لاعبي الشارقة ".

ووصف الرمادي أداء لاعبيه خلال المباراة بالمحترم، مشيرا الى أنه راض عن النتيجة وعن أداء فريقه.