رسالة إنسانية من الاسباني نيغريدو عقب فوز النصر على الوصل لعائلة العكبري

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

حرص لاعب منتخب اسبانيا السابق والنصر الإماراتي نيغريدو، على توجيه رسالة على حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي توتير، إلى لاعب العميد محمد العكبري، موضحاً أن الفوز الكبير الذي حققه الفريق على الوصل هو للاعب وأيضاً لعائلته.

وقال اللاعب في تغريدته: "هذا الانتصار هو لك يا أخي وعائلتك !!! كل قوة العالم بالنسبة لك!، هذا الفوز العظيم هو لك يا محمد العكبري، ولعائلتك! كل القوة بالنسبة لك! ثلاث نقاط باللون الأزرق"، ونشر اللاعب صورة له مع اللاعب أثناء الاحتفال بالهدف الثالث في مرمى الوصل وهو يشاور بيده تجاهه في إشارة إلى ان هذا الفوز هو للاعب وشقيقه.

وكان اللاعبين نيغريدو، ومحمد العكبري، قد أحرزا هدفين في المباراة حيث نجح العكبري في احراز الهدف الثاني وتكفل نيغريدو، بالهدف الثالث للفريق الذي أنهي على المباراة من متابعة جيدة لتسديدة محمود خميس، وفي الهدفين حرص نيغريدو، على مواساة محمد العكبري، حتى بعد أن أحرز الأخير هدفه الثالث حرص على الاحتفال معه، علماً أن محمد العكبري، لم يتمالك نفسه عقب احرازه الهدف وانهمر في البكاء نتيجة تعرض أخيه أحمد العكبري، لحادث سير مروع ليلة المباراة ويرقد في المستشفى حالياً.